В ДНР нашли схрон с оружием и взрывчаткой для украинских диверсантов

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в ДНР схрон с оружием и взрывчаткой украинской диверсионной группы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Тайник найден по информации, полученной сотрудниками военной контрразведки», – говорится в сообщении.

В схроне находились два автомата АКC-74 со снаряженными магазинами, сигнальный пистолет и штык-нож, 3 кг взрывчатого вещества, два электродетонатора и около 2400 патронов к стрелковому оружию.

Обнаруженные боеприпасы переданы на экспертизу.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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