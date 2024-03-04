В ДНР нашли схрон с оружием и взрывчаткой для украинских диверсантов

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в ДНР схрон с оружием и взрывчаткой украинской диверсионной группы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Тайник найден по информации, полученной сотрудниками военной контрразведки», – говорится в сообщении.
В схроне находились два автомата АКC-74 со снаряженными магазинами, сигнальный пистолет и штык-нож, 3 кг взрывчатого вещества, два электродетонатора и около 2400 патронов к стрелковому оружию.
Обнаруженные боеприпасы переданы на экспертизу.
Донецк, Наталья Петрова
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