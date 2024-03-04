В Томске сняли с рейса дебошира, закидавшего яблоками пассажиров

В Томске пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета. В результате хулигана сняли с рейса. Об этом сообщает пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

29-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда заходил на посадку в самолет. При этом он заявил, что не доставит проблем, но, как только занял свое место, начал дебоширить.

«Во время посадки мужчина стал бросать в окружающих яблоки и провоцировать конфликт с пассажирами. В ответ на требование старшего бортпроводника прекратить нарушение общественного порядка мужчина ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо», – говорится в сообщении.

Экипаж вызвал полицейских, которые задержали хулигана. Мужчину привлекли к ответственности по административным статьям «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кроме того, из-за нападения на бортпроводника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Томск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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