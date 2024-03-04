УФСИН опровергло информацию об обращении актера Ефремова об условно-досрочном освобождении

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Белгородской области в понедельник, 4 марта, опровергло информацию об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО), – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы УФСИН по региону говорится: «Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности».

Адвокат Михаила Ефремова в комментарии РИА Новости сказал, что право на подачу заявления об УДО наступит только в конце марта текущего года.

Ранее сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил, что администрация колонии осужденному за гибель человека в ДТП актеру Михаилу Ефремову удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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