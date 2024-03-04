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Понедельник, 4 марта 2024, 21:46 мск

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Израильские солдаты застрелили 10-летнего палестинского ребенка

Израильская правозащитная организация, предоставляющая юридическую помощь арабам – жителям территорий Палестинской национальной администрации «Еш Дин» в понедельник, 4 марта, заявила, что израильские военные в деревне Бурин на севере Западного берега, недалеко от Наблуса, застрелили 10-летнего мальчика, – сообщает The Times of Israel.

В сообщении, распространенном «Еш Дин» говорится: «Десятилетний Амр Мохамед Наджар был застрелен, когда вместе со своей семьей выходил из машины в центре деревни, чтобы пойти за покупками в Бурине. Еще двое палестинцев пострадали там же, один из которых был серьезно ранен, другой, предположительно, был избит солдатами ЦАХАЛ» .

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) инцидент пока никак не комментируют.

Рамалла, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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