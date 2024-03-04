ЦАХАЛ снова атаковал гражданских в секторе Газа

Правительство сектора Газа в понедельник, 4 марта, заявило, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова открыли огонь по палестинцам, ожидавшим распределения гуманитарной помощи в одном из районов анклава, – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале пресс-службы правительства сектора Газа, говорится: «Израильские военные открыли огонь по мирным палестинцам, прибывшим на перекресток Аль-Кувейт на трассе Салах-эд-Дин для получения гуманитарной помощи».

Следует напомнить, что первая атака военных из ЦАХАЛ по жителям сектора Газа, ожидавшим гуманитарную помощь, произошла 29 февраля в районе Ан-Наблуси города Газа. Тогда погибли по меньшей мере 112 человек, пострадали еще 760 человек.

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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