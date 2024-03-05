В Саратовской области возбудили дело из-за массового отравления школьников

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления школьников в городе Пугачев Саратовской области. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В следственном управлении СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, в результате сбыта неустановленными в настоящий момент лицами товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло заражение детей инфекционным заболеванием», – отметили в ведомстве. Некоторым отравившимся детям потребовалась медицинская помощь.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Ивану Михайлину доложить об обстоятельствах и причинах произошедшего.

По данным областного управления Роспотребнадзора, очаг кишечной инфекции выявлен среди учеников школы №2 в Пугачеве. Всего зарегистрировано 25 случаев, все заболевшие – школьники. У 23 детей обнаружили норовирус. Заболевание у учеников протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении. С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции в школе с 4 марта организовано дистанционное обучение. В учебном заведении продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Саратов, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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