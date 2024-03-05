Завод Tesla в ФРГ и часть Берлина остались без света из-за экоактивистов

Экоактивисты подожгли столб электропередачи около завода Tesla в Германии. Аварийное отключение электроснабжения затронуло город Экнер и два района Берлина, передает Reuters.

Активисты устроили поджог и сообщили в полицию, что закопали под столбом боеприпасы. На место выехали пожарные, полиция и саперы. Полиция отказалась комментировать, действительно ли рядом с заводом нашли боеприпасы.

В целях безопасности электроснабжение отключили. В оставшуюся без света зону попало предприятие Tesla, город Экнер, а также районы Вильгельмсхаген и Рансдорф в Берлине. Ремонт займет несколько часов.

«Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников», – пишет немецкая Bild.

Компания Tesla решила расширить производство в Европе. Мощность завода планируется повысить с нынешних 500 тыс. до миллиона электрокаров в год. Местные жители выступили против, поскольку в плане значилась вырубка деревьев для новой производственной площадки.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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