Маск назвал «самыми глупыми экотеррористами в мире» активистов, обесточивших завод Tesla в Германии

Американский миллиардер, владелец соцсети X (экс-Twitter) и корпорации Tesla во вторник, 5 марта, назвал немецких активистов, которые подожгли линию электропередачи в Германии, обесточив единственный завод по производству электромобилей Tesla в Европе «самыми глупыми в мире экотеррористами», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Маск написал: «Это сделали либо самые глупые экотеррористы в мире, либо марионетки тех, у кого нет хороших экологических целей. Остановить производство электромобилей вместо автомобилей, работающих на ископаемом топливе, чрезвычайно глупо».

Напомним, что в Германии экоактивисты, которые подожгли линию электропередачи, обесточив завод Tesla и простых потребителей, также препятствовали работе коммунальных служб по устранению возгорания.

«Когда пожарные и полиция прибыли на место, им пришлось резко отступить, потому что возле горящей вышки стояла палатка демонстрантов с табличкой: «Здесь зарыты взрывоопасные предметы. В итоге, пришлось еще вызывать службу по обезвреживанию боеприпасов», – сообщил телеканал ВВС.

Кроме того, руководство корпорации Tesla заявило, что ожидает, что экономический ущерб от инцидента «составит девятизначную цифру».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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