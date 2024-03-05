Все российское имущество Коломойского* взыскано в доход правительства РФ

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов во вторник, 5 марта, заявил, что Кошехабльский районный суд Адыгеи по иску надзорного ведомства взыскал в пользу федерального правительства России все активы украинского олигарха Игоря Коломойского* и его друзей, – передают СМИ.

Сообщается, что Иванов сказал следующее: «По иску Генпрокуратуры суд обратил в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний, ежегодная выручка которых превышает один миллиард 700 миллионов рублей. Кроме того, из незаконного владения Коломойского* и связанных с ним лиц в казну изъяты здания и шесть помещений в центре Москвы, а также почти 500 земельных участков сельхозназначения во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях».

В решении суда, в частности, говорится: «Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд. руб. ...Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и 6 помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м.), а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд. руб».

*Признан экстремистом и террористом в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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