Три человека пропали после взрыва на ТЭЦ в Тыве

Спасатели ищут трех рабочих Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва, еще 18 человек пострадали в результате ЧП. На предприятии произошел взрыв и сильный пожар.

ЧП, предположительно взрыв, случилось около 08:49 по местному времени. В ТЭЦ начался пожар, вызвавший сильное задымление. Прибывшие пожарные эвакуировали из здания 21 человека и сумели локализовать огонь на 50 кв. м, сообщили в МЧС.

«18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять – средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек, ведутся поиски оставшихся трех», – сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

В правительстве региона уточнили, что трех пострадавших отпустили лечиться амбулаторно. Оставшихся пострадавших вертолет санавиации доставит в больницы Кызыла. Шесть человек находятся в реанимации, двое – в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами и ожогами. Трое отравились угарным газом, еще шестеро с травмами отправлены в хирургическое отделение.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным правительства республики, все четыре котла ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, но отопление для абонентов пока отключили в целях безопасности. В администрации готовят тепловые пушки для обогрева учреждений культуры. Детские сады и школы закрывают, детей раздают родителям.

Шагонар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube