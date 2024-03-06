Пьяный мужчина привел лошадь в квартиру на пятом этаже

В Кемеровской области в городе Осинники пьяный мужчина привел в квартиру живую лошадь. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Кемеровской области, таким способом он хотел сделать сюрприз своей семье.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка, полицейские обнаружили в сети Интернет видеозапись, запечатлевшую, как в городе Осинники мужчина завел лошадь в подъезд многоквартирного дома на улице Революции.

Полицейские провели проверку и установили личность мужичны. Им оказался разнорабочий животноводческой фермы в поселке Красная Орловка, сдающий в аренду одну из квартир в многоэтажном доме. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Нарушитель объяснил, что ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения около фермы, он взял одну из лошадей под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Поднявшись по лестнице в квартиру на 5 этаже вместе с животным, он провел в доме около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернулся на ферму.

Осинниковский городской суд принял решение по делу об административном правонарушении, совершенном 33-летним мужчиной. На сутки его поместили под административный арест.

Кемерово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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