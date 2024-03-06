Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем заводе в Великом Новгороде

В Великом Новгороде произошел пожар на производстве. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около восьми утра. По оперативной информации, горело производственное помещение на улице Нехинская.
«На ликвидации пожара работали 10 единиц техники, 40 человек личного состава», – сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание удалось локализовать, Работы на месте продолжаются. Сведений о погибших не поступало, уточнили в ведомстве.
Великий Новгород, Зоя Осколкова
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