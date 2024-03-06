Мать и двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Женщина и двое детей стали жертвами пожара в деревне Елга Большеулуйского района Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Мать оставила 3-летнего сына и 4-летнюю дочь одних в доме и ушла по делам. «Предварительно, они баловались спичками. Вернувшись, мать кинулась в дом за детьми, но выйти оттуда уже не смогла», – говорится в сообщении.

Пожар произошел в 10:55 по местному времени, уточнили в региональном управлении МЧС. Огонь охватил жилой дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 18 специалистов и 8 единиц техники.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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