Иркутянка нашла в мусорном баке сотни живых цыплят

В поселке Молодежный под Иркутском неизвестные выбросили сотни цыплят.
Коробки с живыми птенцами обнаружила в мусорном баке местная жительница. Об этом сообщает телеграм-канал «Иркутск №1».
В коробках было несколько сотен цыплят. Сколько времени они провели на морозе, неизвестно. Женщина принесла цыплят к себе домой – в итоге смогли выжить около 300 птенцов. Их передали фермерам. Проведенное ветеранами обследование показало, что цыплята абсолютно здоровы.
Иркутск, Наталья Петрова
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