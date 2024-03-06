ВСУ ударили дронами по остановке в Херсонской области. Есть раненые

Украинские войска атаковали дронами остановку общественного транспорта в Алешках Херсонской области, пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вчера в результате применения беспилотников по остановке общественного транспорта в Алешках получили ранения мирные жители», – написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо назвал террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области с помощью БПЛА и управляемых ракет «одними из самых вопиющих преступлений боевиков киевского режима».

«Для пресечения преступных действий противника приоритетной целью всех наших средств поражения являются пункты управления БПЛА, системы РСЗО и ПВО», – указал губернатор. Он напомнил, что за последние три дня на Херсонском направлении разгромлены установка наведения и пусковая установка РСЗО HIMARS, две машины зенитно-ракетного комплекса С-300 чешского производства и три пункта управления беспилотниками.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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