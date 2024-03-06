В результате удара хуситов по британскому судну погибли двое моряков

В результате атаке йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на британское судно True Confidence в Аденском заливе погибли двое моряков, – сообщают СМИ.

В заявлении посольства Великобритании в Сане, опубликованном в соцсети X (экс-Twitter) говорится: «В результате атаки йеменских хуситов на судно True Confidence в Аденском заливе погибли не менее двух невинных моряков. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов. Они должны остановиться».

Со своей стороны, военный представитель хуситского движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил: «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали судно True Confidence в Аденском заливе. При атаке применялись несколько противокорабельных ракет. Удары были точными, в результате на судне возник пожар».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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