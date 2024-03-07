Осужденные устроили погром в саратовской колонии

В городе Пугачеве Саратовской области заключенные устроили бунт в колонии, разбили окна и сломали двери. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.

Инцидент произошел в исправительной колонии №4. Сотрудники УФСИН требовали от осужденного отдать запрещенный предмет, но тот оказал сопротивление. Отмечается, что заключенный неоднократно нарушал правила, имеет 54 взыскания и содержится в отряде со строгими условиями.

«Противоправные действия осужденного, отбывающего наказание по статье 105 УК РФ «Убийство», поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество – сломали окна и отсекающие двери в отряде», – сказали в пресс-службе.

В УФСИН уточнили, что к заключенному была применена сила, его удерживали. С другими бунтарями провели разъяснительную беседу, в ходе которой они отказались от своих противоправных действий.

«В настоящее время проводится оценка размера причиненного материального ущерба. Обстановка в учреждении контролируется сотрудниками администрации, колония функционирует в штатном режиме», – отметили в пресс-службе.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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