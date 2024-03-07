Краснокнижных птиц стоимостью 11 млн рублей пытались вывезти из России в ОАЭ

В Алтайском крае задержали контрабандистов, которые пытались вывезти пять краснокнижных птиц в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, житель Москвы и иностранец незаконно приобрели у камчатского охотника пять кречетов, птиц планировали вывезти за границу и продать за 11 млн рублей для использования в соколиной охоте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные содержание, приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на совершение незаконного перемещения через таможенную границу особо ценных диких животных).
Птиц передали экологам и после реабилитации выпустили в естественную среду.
Барнаул, Зоя Осколкова
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