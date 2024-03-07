Дети массово отравились на турнире по боксу в Пензе

В Пензе произошло массовое отравление детей на турнире по боксу. В больницу попали 11 участников соревнований в возрасте 15-16 лет, сообщает телеграм-канал Mash.

Юных спортсменов доставили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Их увезли в медучреждение из гостиничного комплекса, где ранее остановились участники, тренеры и судьи соревнований. Всего в гостиницу заселили 205 человек.

Предварительно, источником инфекции могла стать столовая. Специалисты взяли пробы пищи и воды. Правоохранители начали проверку.

В Пензу на соревнования по боксу приехали дети из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и Удмуртии. Турнир проходит в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».

Пенза, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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