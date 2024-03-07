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Четверг, 7 марта 2024, 15:55 мск

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На промплощадке «Северстали» произошел технологический инцидент

В Череповце на промышленной площадке «Северстали» произошел технологический инцидент. Об этом сообщил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

«Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», – написал он в соцсети «ВКонтакте».

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее местные СМИ писали о том, что на заводе рано утром произошел хлопок.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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