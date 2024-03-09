В Барнауле обстреляли машину с детьми

Неизвестные выстрелили в легковой автомобиль с пассажирами, среди которых были дети. Полиция проводит проверку инцидента, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ЧП случилось на улице Взлётная около 16:30 по местному времени 8 марта. Ехавшая в машине женщина разместила в городских пабликах объявление в попытке найти свидетелей инцидента.

«Ищу свидетелей! В нашу машину, в боковое стекло с левой стороны, около которого сидели двое детей 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребёнок, был произведён выстрел в детей из пневматического или травматического оружия», – рассказала женщина.

Сообщением заинтересовалась полиция. Отдел МВД зарегистрировал заявление и начал проверять информацию.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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