ФСБ задержала жителя Хабаровска за госизмену

ФСБ возбудила в отношении жителя Хабаровского края уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Мужчине вменяют склонение военнослужащих к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион «Свободы России» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По информации ведомства, противоправную деятельность хабаровчанина выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу.

Военные контрразведчики установили, что 39-летний житель Хабаровска склонял военных Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил России в составе украинской террористической группировки.

Фигурант задержан. Ему грозит пожизненный срок.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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