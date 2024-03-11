Под Красноярском капитан теплохода слил на сторону 13 тонн топлива

Бывший капитан теплохода стал фигурантом уголовного дела за растрату 13 тонн дизельного топлива в Красноярском крае. По версии следствия, топливо перекачали в бак на другом судне.
В августе 2023 года капитан ходил по реке Енисей на теплоходе «ТНМ-27» и пользовался служебным положением, чтобы экономить топливо. Но когда накопились излишки, их перекачали в накопительную емкость другого судна.
Собственник теплохода АО «Енисейское речное пароходство» заявил, что украдены 13 тонн топлива стоимостью более 890 тыс. рублей. Обвиняемого уволили. Расследование велось по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Дело передали в Енисейский районный суд для рассмотрения по существу.
Красноярск, Наталья Рязанова
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