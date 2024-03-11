На Кубани кладоискатель подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Предположительно, он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тело с телесными повреждениями, характерными при взрывной волне от действия взрывчатых веществ, обнаружили возле станицы Неберджаевской в Крымском районе.

«По предварительным данным, 47-летний местный житель занимался поисками артефактов времен Великой Отечественной войны в лесном массиве. В результате его неосторожного обращения с детонатором мины произошел взрыв», – говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасные предметы. Следователи осмотрели место происшествия. Проводится проверка.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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