На Кубани кладоискатель подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Предположительно, он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Тело с телесными повреждениями, характерными при взрывной волне от действия взрывчатых веществ, обнаружили возле станицы Неберджаевской в Крымском районе.
«По предварительным данным, 47-летний местный житель занимался поисками артефактов времен Великой Отечественной войны в лесном массиве. В результате его неосторожного обращения с детонатором мины произошел взрыв», – говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасные предметы. Следователи осмотрели место происшествия. Проводится проверка.
Краснодар, Зоя Осколкова
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