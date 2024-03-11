В Петербурге велосипедист погиб, попав под авто из-за открывшейся двери «Мерседеса»

В Санкт-Петербурге велосипедист попал под колеса двигавшегося следом автомобиля из-за открывшейся двери припаркованной иномарки. От полученных травм молодой человек скончался в больнице. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

По информации регионального главка МВД, авария с участием велосипедиста произошла накануне на Крестовском проспекте. На опубликованном правоохранителями видео запечатлено, как мужчина на велосипеде ехал по проезжей части, а когда объезжал припаркованный «Мерседес» дверь машины неожиданно открылась. От удара дверью велосипедиста отбросило под колеса автомобиля «Вольво», двигавшегося в попутном направлении.

В результате наезда легковушки велосипедист получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего», – сказано в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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