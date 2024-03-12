В Забайкалье задержали фуру с пятью тоннами икры и крабов

В Забайкальском крае задержали фуру с контрафактной икрой и морепродуктами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Грузовик, за рулем которого находится житель Карачаево-Черкесской Республики, был остановлен на федеральной автодороге около Читы. В фуре перевозили более двух тонн контрафактной икры и почти 300 коробок с камчатским крабом весом около трех тонн.
Стоимость контрафакта оценивается в 14,5 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки (ст. 171.1 УК РФ).
Чита, Зоя Осколкова
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