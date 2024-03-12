Мужчина проколол ногу приемному сыну строительным степлером

В Ульяновской области из семьи изъяли приемных детей после конфликта, в котором один из них пострадал от рук главы семейства. Об этом сообщил сенатор от региона Айрат Гибатдинов.
По его словам, между мальчиком и приемным отцом возник конфликт. В результате мужчина напал на пасынка и намеренно проколол ребенку ногу строительным степлером.
Дети обратились за помощью, после чего органы опеки изъяли из семьи двоих мальчиков и пятерых девочек. Как сообщили сами дети, конфликты со взрослыми случались довольного часто.
На данный момент все младшие члены семьи находятся под наблюдением специалистов.
Ульяновск, Зоя Осколкова
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