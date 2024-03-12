В аэропорту Дубая выявили новую схему обмана российских туристов

Российские туристы, возвращающиеся из Дубая, могут стать жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Сомнительные схемы проворачивают в аэропорту Аль-Мактум. У стоек регистрации пассажиров поджидают мужчины, которые просят за вознаграждение перевезти в Россию смартфоны. Технику они покупают на рынке Дейра, где цены ниже, чем в РФ.

При этом вывозить большие партии из ОАЭ без оформления документов нельзя. Поэтому чаще всего одному туристу дают 8-9 гаджетов.

По прилете в Россию смартфоны загадочно пропадают из багажа. Жертвы мошенников пытались обращаться в авиакомпанию, но там ответили, что за багаж ответственность несет аэропорт вылета. Заявление в дубайскую полицию тоже ни к чему не привело.

Пострадавшие считают, что в схеме задействованы сотрудники аэропорта. Они вскрывают багаж и возвращают смартфоны обратно на рынок, а аферисты требуют деньги от российских туристов за то, что те не уберегли дорогостоящую технику.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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