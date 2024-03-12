В результате катастрофы Ил-76 под Иваново погибли пять летчиков

Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин во вторник, 12 марта, сообщил, что в результате крушения самолета Ил-76 под Иваново погибли пять летчиков из Оренбургской области и еще 11 пассажиров.

Салмин в своем Telegram-канале канале написал: «Сегодня в Ивановской области при попытке посадки на аэродроме «Северный» потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Экипаж увел загоревшийся самолет от жилых построек деревни Подталицы. Никто из тех, кто был в самолете, не выжил».

«На борту находились 16 человек. 5 из них – летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами», – добавил мэр Оренбурга.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что «военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Самолет взлетал, чтобы выполнить плановый полет. Время катастрофы – 13:00 мск. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей. На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России».

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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