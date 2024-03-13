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Среда, 13 марта 2024, 09:48 мск

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Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон террористов

Фото: Pixabay

В Донецкой Народной Республике спецслужбы обнаружили схрон с минами и тротиловыми шашками. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Тайник был найден в Володарском районе республики сотрудниками ФСБ и Росгвардии. В нем находились шесть противотанковых мин (ПТМ-3), две противопехотных мины (ПФМ), а также 16 тротиловых шашек. Отмечается, что схрон был заминирован.

Саперы Росгвардии приняли решение об уничтожении взрывчатых веществ на месте с использованием накладного заряда.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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