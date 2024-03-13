Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон террористов

В Донецкой Народной Республике спецслужбы обнаружили схрон с минами и тротиловыми шашками. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Тайник был найден в Володарском районе республики сотрудниками ФСБ и Росгвардии. В нем находились шесть противотанковых мин (ПТМ-3), две противопехотных мины (ПФМ), а также 16 тротиловых шашек. Отмечается, что схрон был заминирован.
Саперы Росгвардии приняли решение об уничтожении взрывчатых веществ на месте с использованием накладного заряда.
Донецк, Зоя Осколкова
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