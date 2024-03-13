В японском городе ищут кота, который упал чан с шестивалентным хромом и исчез в ночи

Город в Японии третьи сутки находится в состоянии повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами и исчез в ночи.

Власти Фукуямы, префектура Хиросима, заявили, что усилили патрулирование и предупредили жителей не приближаться к животному, которое в последний раз было видно на кадрах с камер наблюдения, покидающих гальванический завод в воскресенье.

Следы лап, обнаруженные рабочим в понедельник, привели к трехметровому чану с шестивалентным хромом – вызывающим рак химическим веществом, которое может вызвать сыпь и воспаление при прикосновении или вдыхании, сообщили чиновники.

В результате обыска окрестностей по соседству кошку так и не нашли, и остается неясным, живо ли животное, сообщил представитель мэрии Фукуямы.

Акихиро Кобаяши, менеджер фабрики Nomura Mekki Fukuyama, сказал, что лист, покрывающий химический чан, был обнаружен частично порванным, когда сотрудники вернулись на работу после выходных. По его словам, с тех пор кошку разыскивают рабочие.

Работники фабрики обычно носят защитную одежду, и среди персонала не было зарегистрировано никаких проблем со здоровьем, добавил Кобаяши.

Шестивалентный хром, или хром-6, пожалуй, наиболее известен как канцерогенное химическое вещество, представленное в фильме 2000 года «Эрин Брокович» с Джулией Робертс в главной роли.

Спектакль, основанный на реальном судебном деле, фокусируется на борьбе известного активиста с коммунальной компанией, обвиняемой в загрязнении воды в сельской местности Калифорнии, что приводит к увеличению заболеваемости раком и смертности среди ее жителей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), это вещество «вредно для глаз, кожи и дыхательной системы».

«Работники могут пострадать от воздействия шестивалентного хрома», – сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на своем веб-сайте.– Уровень воздействия зависит от дозы, продолжительности и выполняемой работы».

Эксперты ставят под сомнение возможность долгой жизни кошки после контакта с этим веществом.

«Даже если мех защитит кожу от немедленного получения больших ожогов, кошки чистят свою шерсть, вылизывая ее, направляя, тем самым, едкий раствор прямо себе в рот, – рассказала Линда Шенк, исследователь, специализирующийся на оценке химического риска в Каролинском институте в Швеции. – Я предполагаю, что кот, к сожалению, мертв, или скоро умрет от химических ожогов».

Фукуяма, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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