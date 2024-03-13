В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников

В Северной Осетии бродячие псы искусали двух школьников, один из пострадавших был госпитализирован. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в селе Кизляр Моздокского района. Бродячие собаки напали на двух школьников 2011 и 2016 года рождения на территории образовательного учреждения.

Одного из детей госпитализировали с множественными укушенными ранами рук и ног.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности образовательного учреждения по обеспечению безопасных условий пребывания несовершеннолетних, а также деятельности органов местного самоуправления по контролю обращения с животными без владельцев», – сообщили в ведомстве.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube