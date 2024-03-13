Беспилотник украинских неонацистов повредил инфраструктурный объект связи в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 13 марта, сообщил, что украинский беспилотник селе Новая Таволжанка атаковал инфраструктурный объект связи, а также что город Грайворон попал под обстрел ВСУ.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место».

Кроме того, губернатор Белгородской области сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Грайворон.

«Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота – бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась. Один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа – в результате пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без пострадавших. Временно администрация обесточенаТакже выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается», написал Гладков.

Отметим также, что ГУ МЧС в четвертый раз за день объявили ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе.

В сообщении, распространенном администрацией Белгорода говорится «РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube