Пираты захватили сухогруз у берегов Сомали

Военно-морская миссия Европейского союза (ЕС) «Аталанта» в среду, 13 марта, сообщила о захвате пиратами у побережья Сомали сухогруза под флагом Бангладеш, – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном в аккаунте «Аталанты» в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Пираты захватили судно Abdullah, который шел под флагом Бангладеш, и взяли в заложники 23 члена экипажа. Экипаж находится в безопасности. За сухогрузом отправлен один корабль «Аталанты», он идет по направлению к побережью Сомали. Службы «Аталанты» находятся в контакте с властями Бангладеш и Сомали, а также с партнерами по морской безопасности, в том числе с военно-морским флотом Индии».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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