Жительницу Мариуполя задержали за передачу Киеву данных о дислокации ВС РФ

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже и передаче сведений о местах расположения российских военнослужащих украинским спецслужбам. Об этом сообщило УФСБ России по Донецкой народной республике.

По информации ведомства, задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны РФ вблизи Мариуполя, и передавала ее украинским спецслужбам в соцсетях, информирует Штаб обороны ДНР.

В представленных УФСБ скриншотах переписки в одном из мессенджеров представители украинских спецслужб просят фигурантку узнать расположение блокпостов, мест дислокации бойцов ВС РФ и понаблюдать, летают ли над указанным районом беспилотники.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж).

Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Как установила российская спецслужба, мужчина собирал и передавал украинской спецслужбе информацию о местах дислокации подразделений Росгвардии в Мариуполе.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube