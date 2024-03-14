В Красноярском крае школьник снимал издевательства над 90-летней бабушкой на видео

В Красноярском крае 11-летний мальчик издевался над 90-летней бабушкой и снимал все это на видео. Правоохранители проводят проверку.

Подросток проживает с бабушкой, а также матерью и ее сожителем. Мальчик оскорблял пенсионерку, снимая издевательства на камеру смартфона, бабушка пыталась прогонять школьника из своей комнаты, но он продолжал обзывать пожилую женщину.

Ролики мальчик публиковал в телеграм-канале, где их и обнаружили полицейские во время мониторинга соцсетей.

«В ходе проверки было установлено, что данные события происходили в селе Большой Сереж Назаровского района в конце февраля. Информация о происшествии в установленном порядке зарегистрирована в дежурной части полиции», – сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube