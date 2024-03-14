Жительница Карелии отдала мошенникам пять млн рублей своей соседки

В Карелии в полицию обратилась 41-летняя местная жительница. Ее соседка попросила помощи в переводе денег и стала жертвой мошенников. Общий ущерб превышает 5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

58-летняя женщина решила научиться зарабатывать онлайн, она нашла сайт брокерской организации и прошла процедуру регистрации – внесла свои паспортные данные, номер мобильного телефона, реквизиты банковской карты. После этого с ней связался мужчина и стал объяснять, что делать для получения прибыли.

Первый раз женщина перевела 9,3 тысячи рублей «инвесторам» на карту, а позже на ее счет поступило 15 тысяч. Уверенная в дальнейшем успехе пенсионерка взяла кредит в банке на 173 тысячи рублей и отправила мошенникам.

«Через некоторое время «инвесторы» сообщили жительнице Карелии, что на ее счету находится 788 долларов. Чтобы гражданка могла вывести эти сбережения, ей посоветовали воспользоваться банковской картой, принадлежащей тому, кому она доверяет. Несколько дней подряд она через мобильное банковское приложение соседки выполняла ряд операций – уверенная, что деньги знакомой пройдут «оборот иностранной валюты» и вернутся. Однако все обещания о возврате средств оказались ложными – обе женщины потеряли деньги», – сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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