В Запорожской области задержаны двое украинцев по подозрению в диверсии

Двое граждан Украины задержаны в Запорожской области. Их подозревают в сборе и передаче украинской стороне информации о местоположении военнослужащих ВС РФ для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
Дома у подозреваемых обнаружены и изъяты документы и другие доказательства, «свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности», заявили в спецслужбе, передает ТАСС.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 281 УК РФ «Диверсия». Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
Мелитополь, Наталья Петрова
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