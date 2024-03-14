В Запорожской области задержаны двое украинцев по подозрению в диверсии

Двое граждан Украины задержаны в Запорожской области. Их подозревают в сборе и передаче украинской стороне информации о местоположении военнослужащих ВС РФ для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Дома у подозреваемых обнаружены и изъяты документы и другие доказательства, «свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности», заявили в спецслужбе, передает ТАСС.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 281 УК РФ «Диверсия». Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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