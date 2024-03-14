Следком в прошлом году возбудил уголовных дел в три с половиной раза больше, чем в 2022-м

Следственный комитет (СК) РФ в четверг, 14 марта, сообщил, что военные следователи ведомства в 2023 году возбудили в три с половиной раза больше уголовных дел, чем годом ранее.

В сообщении пресс-службы Следственного комитета, в частности, говорится: «По сравнению с 2022 годом в 2023 году в военные следственные органы поступило в три раза больше сообщений о преступлениях, возбуждено в 3,5 раза больше уголовных дел. Рассмотрено более 56,5 тысячи обращений. Более половины из них поступили от участников СВО и членов их семей. Восстановлены права свыше 18,5 тысячи человек, проведено более 12,4 тысячи личных приемов».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube