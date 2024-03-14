В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в четверг, 14 марта, сообщило об уничтожении очередного беспилотника украинских неонацистов в небе над Белгородской областью

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

В свою очередь администрация Белгорода объявила «ракетную опасность на территории Белгорода и Белгородского района».

В Telegram-канале городской администрации говорится: «РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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