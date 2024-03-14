Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии украинских войск в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 15 марта, заявил, что на территории региона войска украинских неонацистов отсутствуют, а также о том, что жители пострадавшего огт обстрелов села Козинка вывезены в безопасное место.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Возвращаюсь из Грайворонского городского округа. Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР».

«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление. Встретился с Бондаревым Геннадием Ивановичем – Главой округа. Провели совещание – составили план работы (подробно не пишу – понимаю, что противник тоже читает)», – добавил губернатор.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube