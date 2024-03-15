Двое детей погибли при ударе ВСУ по Донецку

Двое детей погибли в результате обстрела ВСУ Донецка ранним утром в пятницу. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня в 4 утра в результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале. По его словам, спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при ударе украинских войск по Донецку, по предварительным данным, погибли девушка 2007 года рождения, двухлетняя девочка и 9-летний мальчик.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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