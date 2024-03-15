В Хакасии полуголый мужчина с топором напал на людей

В Абакане по пояс голый мужчина бегал по улице с топором и бросался на людей. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

Неадекватного жителя задержали сегодня утром рядом с одним из жилых домов на перекрестке Некрасова – Кирова. Он напал на 40-летнего мужчину и избил его обухом от топора.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него ушиб мозга и перелом теменной кости.

Полицейские считают, что пострадавших может быть несколько, есть информация, что еще один человек получил резанные ранения, передает телеграм-канал «Baza». Мотивы нападавшего устанавливаются.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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