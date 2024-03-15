На вьетнамском курорте более 200 человек отравились в кафе

Во вьетнамском курортном городе Нячанг на юге страны 212 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления после посещения кафе. Об этом сообщает издание Thanhnien со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Кханьхоа.

По его данным, 157 заболевших были госпитализированы с тошнотой, высокой температурой, диареей и болями в животе, двоих уже выписали. Еще 55 пострадавших были осмотрены в медицинских учреждениях, им назначили лекарства и отправили домой на амбулаторное лечение.

Люди почувствовали себя плохо после похода в кафе Tram Anh, где заказывали рис и куриный суп.

По информации городского департамента здравоохранения, инспекционная группа по безопасности пищевых продуктов и группа по расследованию пищевых отравлений взяли в кафе пробы продуктов для лабораторного исследования, чтобы установить точную причину массового отравления. Власти распорядились приостановить работу кафе.

Нячанг, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube