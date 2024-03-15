Над Белгородской областью уничтожено пять «вампиров»

Министерство обороны РФ в пятницу, 15 марта, сообщило, что в небе Белгородской области силами ПВО были уничтожены пять реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью».

Со своей стороны губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что за сутки со стороны Вооруженных сил Украины в различных районах области было зафиксировано более 150 прилетов различных снарядов, 11 атак при помощи беспилотных летательных аппаратов и дронов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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