Семь человек погибли в страшном ДТП в Омской области

Семь человек стали жертвами ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса в Омской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. В числе жертв – ребенок. Еще три человека пострадали.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков.

Дорожная авария произошла около 13:00 по местному времени (10:00 мск) на 565 км трассы Тюмень – Омск. По предварительным данным, грузовик DAF из-за, предположительно, разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу движения, затем столкнулся с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota, перевозившим шестерых пассажиров из Тюкалинска в Омск. После столкновения машины загорелись. Судя по видео с места аварии, от автомобилей после аварии осталась груда железа.

Изначально СКР сообщал, что в результате ДТП погибли шесть человек: водители всех транспортных средств и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. По информации оперативных служб, тело седьмого погибшего было обнаружено при разборе конструкций разбитых автомобилей.

Сейчас на месте аварии работают следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Омск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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