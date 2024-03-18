При пожаре в частном доме в Тольятти погибли три человека

В Тольятти произошел пожар в частном доме, жертвами которого стали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГУМЧС по Самарской области.

Возгорание произошло в доме на улице Пархоменко. «В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения)", – говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Для тушения привлекались 49 человек и 14 единиц техники, включая от МЧС России 35 человек и девять единиц техники.

По факту гибели людей организована доследственная проверка, ход которой контролирует прокуратура региона.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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