В Кузбассе машина скорой помощи насмерть сбила пенсионерку

В Кемеровской области водитель скорой помощи сбил пенсионерку на пешеходном переходе – женщина умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло на улице Ноградской в Новокузнецке. 83-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на нее наехал автомобиль скорой. Отмечается, что машина медиков двигалась с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
«В результате пенсионерка была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась», – говорится в релизе.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, назначена комплексная автотехническая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кемерово, Зоя Осколкова
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