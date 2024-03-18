В Кузбассе машина скорой помощи насмерть сбила пенсионерку

В Кемеровской области водитель скорой помощи сбил пенсионерку на пешеходном переходе – женщина умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло на улице Ноградской в Новокузнецке. 83-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на нее наехал автомобиль скорой. Отмечается, что машина медиков двигалась с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

«В результате пенсионерка была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась», – говорится в релизе.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, назначена комплексная автотехническая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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