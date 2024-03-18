В Башкирии полицейские изъяли тонны ядовитого стеклоомывателя

В Башкирии полицейские пресекли незаконный оборот ядовитых веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В селе Нижегородка мужчина организовал нелегальный цех по производству незамерзающей жидкости. Он приобрел несколько тонн метанола и этилового спирта и разбавлял их водой с красителем. Полученную смесь разливал в самодельно изготовленные бутылки.
«Полицейские изъяли у злоумышленника около девяти тонн стеклоомывателя. В нем содержалось порядка 30% метанола. Также обнаружены емкости со спиртом различной концентрации, – рассказала Волк.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
Уфа, Зоя Осколкова
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