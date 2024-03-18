Число жертв обстрела белгородского села украинскими неонацистами выросло до четырех

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 18 марта, сообщил, что спасатели обнаружили тела еще двух погибших при обстреле украинскими неонацистами села Никольского, в результате чего число жертв выросло до четырех, ранее сообщалось о двух убитых украинскими боевиками.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Уточненная информация. В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять это горе …»

«Маленькую внучку успели спасти. Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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